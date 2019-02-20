CNN: результаты расследования Мюллера по РФ могут быть опубликованы через неделю

По их словам, подготовка генпрокурора к объявлению результатов означает то, что Мюллер закончил свое почти двухлетнее расследование. Тем не менее собеседники телеканала отметили, что сроки объявления результатов могут быть перенесены.

В соответствии с законом спецпрокурор Мюллер по завершении своей работы должен представить “конфиденциальный” отчет генеральному прокурору, но правила не требуют, чтобы отчет был передан конгрессу или общественности.

“В результате, один из самых насущных вопросов, с которым Барр столкнется в ближайшие недели, — это степень раскрытия выводов Мюллера конгрессу”, — отмечает телеканал.

Также неясно, сколько времени потребуется министерству юстиции, чтобы подготовить свой отчет конгрессу по итогам расследования Мюллера. В виду поездки президента США Дональда Трампа во Вьетнам на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сроки могут быть сдвинуты, отмечает CNN.

Министерство юстиции и спецпрокурор отказались от комментариев, добавляет телеканал. Сам Барр говорил, что хочет быть как можно более “прозрачным” для конгресса и общественности.

Как отмечал УНН, пресс-секретарь Белого дома ответила на вопросы офиса спецпрокурора Мюллера.