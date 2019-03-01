Хет-трик бразильца и восемь голов привели к победе "Динамо" в молодежном первенстве ЧУ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 6650 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 33096 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118506 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121624 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123842 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122221 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153956 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117307 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141256 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145168 просмотра

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Хет-трик бразильца и восемь голов привели к победе "Динамо" в молодежном первенстве ЧУ

Хет-трик бразильца и восемь голов привели к победе "Динамо" в молодежном первенстве ЧУ

Киев  •  УНН

 • 5813 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. На поле УТБ "Динамо" в Конча-Заспе состоялся поединок 20-го тура чемпионата Украины U-21 в котором киевский клуб принимал сверстников из "Десны", передает корреспондент УНН.

После гола Цитаишвили на 10-й минуте, состоялся бенефис бразильского легионера "бело-синих" Буэно. Полузащитник под занавес первой половины отличился в контратаке ударом под перекладину. На старте следующей половины он с близкого расстояния головой расстрелял голкипера гостей, а дальше отличился с пенальти, оформив хет-трик.

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Далее партнеры Буэно продолжили голевую феерию. Начиная с 78 по 88 минуту за "динамовцев" забили по два раза Смирный и Ванат, доведя результат на табло до неприличного - 8:0.

Добавим, после 20 сыгранных матчей "Динамо" является безоговорочным лидером молодежного первенства - 50 очков. "Александрия" отстает на 8 баллов имея игру в запасе, а "Шахтер" идет третьим - 36 пунктов.

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