Хет-трик бразильца и восемь голов привели к победе "Динамо" в молодежном первенстве ЧУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. На поле УТБ "Динамо" в Конча-Заспе состоялся поединок 20-го тура чемпионата Украины U-21 в котором киевский клуб принимал сверстников из "Десны", передает корреспондент УНН.
После гола Цитаишвили на 10-й минуте, состоялся бенефис бразильского легионера "бело-синих" Буэно. Полузащитник под занавес первой половины отличился в контратаке ударом под перекладину. На старте следующей половины он с близкого расстояния головой расстрелял голкипера гостей, а дальше отличился с пенальти, оформив хет-трик.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жребий определил соперника "Динамо" в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Далее партнеры Буэно продолжили голевую феерию. Начиная с 78 по 88 минуту за "динамовцев" забили по два раза Смирный и Ванат, доведя результат на табло до неприличного - 8:0.
Добавим, после 20 сыгранных матчей "Динамо" является безоговорочным лидером молодежного первенства - 50 очков. "Александрия" отстает на 8 баллов имея игру в запасе, а "Шахтер" идет третьим - 36 пунктов.