Жереб визначив суперника "Динамо" у плей-оф Юнацької ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Ньйоні (Швейцарія) пройшла ще одна процедура жеребкування - Юнацької ліги УЄФА, передає УНН.
Німецький "Хоффенхайм" випав в опоненти команді 19-річних футболістів київського "Динамо".
В інших протистояннях зійдуться:
"Челсі" – "Монпельє"
"Манчестер Юнайтед" – "Мідтьюлланд"
"Ліверпуль" – "Динамо" Загреб
"Ліон" – "Аякс"
"Барселона" – "Герта"
"Порту" – "Тотенхем"
"Атлетіко" – "Реал".
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Зазначимо, що матчі даного етапу відбудуться 12/13 березня.
Додамо, що у випадку перемоги "біло-сині" в чвертьфіналі змагатимуться з переможцем пари "Атлетіко" – "Реал".