Хет-трик бразильця та вісім голів призвели до перемоги "Динамо" у молодіжній першості ЧУ

Після голу Цитаїшвілі на 10-й хвилині, відбувся бенефіс бразильського легіонера "біло-синіх" Буено. Півзахисник під завісу першої половини відзначився в контратаці ударом під поперечину. На старті наступної половини він з близької відстані головою розстріляв голкіпера гостів, а далі відзначився з пенальті, оформивши хет-трик.

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Далі партнери Буено продовжили гольову феєрію. Починаючи з 78 по 88 хвилини за "динамівців" забили по два рази Смирний і Ванат, довівши результат на табло до непристойного – 8:0.

Додамо, після 20 зіграних матчів "Динамо" є беззаперечним лідером молодіжної першості – 50 очок. "Олександрія" відстає на 8 балів маючи гру у запасі, а "Шахтар" йде третім – 36 пунктів.