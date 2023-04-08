Херсонская область: за минувшие сутки враг совершил 71 обстрел
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. За минувшие сутки противник совершил – 71 обстрел Херсонской области, выпустив 397 снарядов. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки противник совершил – 71 обстрел, выпустив 397 снарядов. 17 снарядов попали в город Херсон.
Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание детского сада Белозерской поселковой общины и здание объекта розничной торговли в г.Берислав.
В результате военной агрессии рф 8 человек получили ранения, из них 2 - дети.
Дополнение
С деоккупированной территории области эвакуированы 74 человека.