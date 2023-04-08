Херсонская область: за минувшие сутки враг совершил 71 обстрел

Детали

За прошедшие сутки противник совершил – 71 обстрел, выпустив 397 снарядов. 17 снарядов попали в город Херсон.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание детского сада Белозерской поселковой общины и здание объекта розничной торговли в г.Берислав.

В результате военной агрессии рф 8 человек получили ранения, из них 2 - дети.

Дополнение

С деоккупированной территории области эвакуированы 74 человека.