Херсонська область: за минулу добу ворог здійснив 71 обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. За минулу добу противник здійснив – 71 обстріл Херсонської області, випустивши 397 снарядів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
За минулу добу противник здійснив – 71 обстріл, випустивши 397 снарядів. 17 снарядів влучили у місто Херсон.
Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю дитячого садочка Білозерської селищної громади та будівлю об’єкта роздрібної торгівлі в м.Берислав.
Внаслідок військової агресії рф 8 людей дістали поранення, з них 2 - діти.
Доповнення
З деокупованої території області евакуйовано 74 особи.