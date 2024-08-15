Херсонщина: оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего жителя, он погиб
Киев • УНН
Оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего мужчину в Казацком, Херсонская область. Мужчина получил смертельные ранения и погиб, сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Около 16:00 оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего мужчину в Казацком на Херсонщине. Мужчина погиб. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
"Из-за атаки российского беспилотника погиб житель Казацкого. Сегодня около 16:00 оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего мужчину. Он получил смертельные ранения", - сообщил Прокудин.
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