Херсонщина: оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего жителя, он погиб

Около 16:00 оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего мужчину в Казацком на Херсонщине. Мужчина погиб. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

"Из-за атаки российского беспилотника погиб житель Казацкого. Сегодня около 16:00 оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего мужчину. Он получил смертельные ранения", - сообщил Прокудин.

Напомним

В Херсонской области российские войска снова обстреляли Антоновку. В результате вражеской атаки пострадала 50-летняя женщина.