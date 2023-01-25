Херсонщину за сутки россияне обстреляли более 50 раз: есть жертва, шестеро ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Херсонской области. Один человек погиб, шесть человек получили ранения. Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация, передает УНН.
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«По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 52 раза обстреляли территорию Херсонской области», - говорится в сообщении.
Сообщается, что мирные населенные пункты области враг атаковал из артиллерии, РСЗО, минометов, танков. авиации, также по области нанесены ракетные удары.
Херсон армия рф обстреляла 12 раз, указали в ОВА и добавили, что вражеские снаряды попали в роддом, школу, поликлинику, морпорт и жилые дома.
«За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 6 человек получили ранения различной степени тяжести», - отмечается в сообщении.
Дополнение
23 января российские захватчики 29 раз обстреляли территорию Херсонской области, из-за обстрелов погиб один человек.