Херсонщину за сутки россияне обстреляли более 50 раз: есть жертва, шестеро ранены

Цитата

«По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 52 раза обстреляли территорию Херсонской области», - говорится в сообщении.

Сообщается, что мирные населенные пункты области враг атаковал из артиллерии, РСЗО, минометов, танков. авиации, также по области нанесены ракетные удары.

Херсон армия рф обстреляла 12 раз, указали в ОВА и добавили, что вражеские снаряды попали в роддом, школу, поликлинику, морпорт и жилые дома.

«За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 6 человек получили ранения различной степени тяжести», - отмечается в сообщении.

Дополнение

23 января российские захватчики 29 раз обстреляли территорию Херсонской области, из-за обстрелов погиб один человек.