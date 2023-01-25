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Херсонщину за добу росіяни обстріляли понад 50 разів: є жертва, шістьох поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Російські окупанти за минулу добу 52 рази обстріляли територію Херсонщини. Одна людина загинула, шість осіб дістали поранення. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, передає ,.

Херсонщину за добу росіяни обстріляли понад 50 разів: є жертва, шістьох поранено

Цитата

«За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 52 рази обстріляли територію Херсонщини», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків. авіації, також по області завдано ракетних ударів.

Херсон армія рф обстріляла 12 разів, вказали в ОВА і додали, що ворожі снаряди поцілили в пологовий будинок, школу, поліклініку, морпорт та житлові будинки.

«Минулої доби через російські обстріли 1 людина загинула, 6 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

23 січня російські загарбники 29 разів обстріляли територію Херсонщини, через обстріли загинула одна людина.

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