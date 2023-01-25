Херсонщину за добу росіяни обстріляли понад 50 разів: є жертва, шістьох поранено

Цитата

«За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 52 рази обстріляли територію Херсонщини», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків. авіації, також по області завдано ракетних ударів.

Херсон армія рф обстріляла 12 разів, вказали в ОВА і додали, що ворожі снаряди поцілили в пологовий будинок, школу, поліклініку, морпорт та житлові будинки.

«Минулої доби через російські обстріли 1 людина загинула, 6 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

23 січня російські загарбники 29 разів обстріляли територію Херсонщини, через обстріли загинула одна людина.