Російські війська за добу 29 разів обстріляли Херсонщину, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Російські загарбники 29 разів обстріляли територію Херсонщини, через обстріли загинула одна людина, передає УНН з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича у Telegram.
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"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 29 разів обстріляли територію Херсонщини. (...) Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина", - повідомив Янушевич.
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Зі слів голови ОВА, ворог продовжує атакувати мирні населені пункти Херсонського та Бериславського районів, і що окупанти гатили з артилерії, РСЗВ та мінометів.
Нагадаємо
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що у частині окупованої території Херсонщини російські загарбники закривають медичні установи, деякі з них перепрофілюють у військові шпиталі.