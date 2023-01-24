Російські війська за добу 29 разів обстріляли Херсонщину, є жертва

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"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 29 разів обстріляли територію Херсонщини. (...) Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина", - повідомив Янушевич.

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Зі слів голови ОВА, ворог продовжує атакувати мирні населені пункти Херсонського та Бериславського районів, і що окупанти гатили з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Нагадаємо

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що у частині окупованої території Херсонщини російські загарбники закривають медичні установи, деякі з них перепрофілюють у військові шпиталі.