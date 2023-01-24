Российские войска за сутки 29 раз обстреляли Херсонскую область, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Российские захватчики 29 раз обстреляли территорию Херсонской области, из-за обстрелов погиб один человек, передает УНН со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
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"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 29 раз обстреляли территорию Херсонской области. (...) За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек", - сообщил Янушевич.
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По словам главы ОВА, враг продолжает атаковать мирные населенные пункты Херсонского и Бериславского районов, и что оккупанты били из артиллерии, РСЗО и минометов.
Напомним
Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что в части оккупированной территории Херсонской области российские захватчики закрывают медицинские учреждения, некоторые из них перепрофилируют в военные госпитали.