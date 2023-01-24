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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Российские войска за сутки 29 раз обстреляли Херсонскую область, есть жертва

Киев • УНН

 • 786834 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Российские захватчики 29 раз обстреляли территорию Херсонской области, из-за обстрелов погиб один человек, передает УНН со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

Российские войска за сутки 29 раз обстреляли Херсонскую область, есть жертва

Цитата

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 29 раз обстреляли территорию Херсонской области. (...) За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек", - сообщил Янушевич.

Детали

По словам главы ОВА, враг продолжает атаковать мирные населенные пункты Херсонского и Бериславского районов, и что оккупанты били из артиллерии, РСЗО и минометов.

Напомним

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что в части оккупированной территории Херсонской области российские захватчики закрывают медицинские учреждения, некоторые из них перепрофилируют в военные госпитали.

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