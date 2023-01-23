Окупанти перепрофільовують медзаклади Херсонщини у військові шпиталі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У частині окупованої території російські загарбники закривають медичні заклади, деякі з них перепрофільовують у військові шпиталі. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає УНН.
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«Є інформація стосовно закриття всіх медичних закладів. Вони їх будуть або переводити, або перепрофільовувати у військові госпіталі. Переводити переважно в Новотроїцьке та Генічеськ. На жаль, гуманітарна ситуація на окупованих територіях значно погіршується. Обмежується доступ до медичних послуг і продовжується “агітація” за те, щоб люди отримували російські паспорти і виїжджають на територію рф», – повідомив Соболевський.
Нагадаємо
Російські окупанти, під приводом пошуку українських диверсантів, здійснюють рейди по населеним пунктам Херсонської області.