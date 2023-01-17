Під приводом пошуку українських диверсантів окупанти здійснюють рейди на Херсонщині

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Також повідомляється, що на Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення.

Російські загарбники намагаються ізолювати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області від доступу до альтернативних джерел інформації. Поряд із зупинкою трансляції усіх українських телеканалів, загарбники зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів.

За наявною інформацію російські окупанти посилюють пошукові заходи своїх дезертирів на тимчасово захоплених територіях. Під приводом пошуку українських диверсантів, загарбники здійснюють рейди по населеним пунктам Херсонської області.

Доповнення

Російські окупанти сьогодні продовжували масований обстріл Херсона.