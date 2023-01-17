Под предлогом поиска украинских диверсантов оккупанты осуществляют рейды в Херсонской области

Детали

Также сообщается, что на Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения.

Российские захватчики пытаются изолировать гражданское население на временно оккупированных территориях Херсонской области от доступа к альтернативным источникам информации. Наряду с остановкой трансляции всех украинских телеканалов, захватчики сделали доступной мобильную связь только российских операторов.

По имеющейся информации российские оккупанты усиливают поисковые мероприятия своих дезертиров на временно захваченных территориях. Под предлогом поиска украинских диверсантов, захватчики осуществляют рейды по населенным пунктам Херсонской области.

Дополнение

Российские оккупанты сегодня продолжали массированный обстрел Херсона.