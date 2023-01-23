Оккупанты перепрофилируют медучреждения Херсонщины в военные госпитали

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«Есть информация о закрытии всех медицинских учреждений. Они их будут или переводить, или перепрофилировать в военные госпитали. Переводить преимущественно в Новотроицкое и Геническ. К сожалению, гуманитарная ситуация на оккупированных территориях значительно ухудшается. Ограничивается доступ к медицинским услугам и продолжается “агитация” за то, чтобы люди получали российские паспорта и выезжали на территорию рф», – сообщил Соболевский.

Напомним

Российские оккупанты, под предлогом поиска украинских диверсантов, осуществляют рейды по населенным пунктам Херсонской области.