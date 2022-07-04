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Херсонская область снова оказалась под вражеским обстрелом из "Града", есть погибший гражданский - ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 76310 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Херсонская область снова оказалась под вражеским обстрелом из РСЗО "Град", есть погибший гражданский, еще один человек ранен, сообщили в ОК "Юг", пишет УНН.

Цитата

"Херсонская область снова оказалась под вражеским артиллерийским обстрелом. Сегодня из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" противник обстрелял населенный пункт Заградовка, Херсонской области. По предварительным данным известно, что в результате обстрела погибло гражданское лицо и одно лицо травмировано", - говорится в сообщении ОК "Юг" в Facebook.

Детали и количество пострадавших от обстрелов устанавливаются.

Дополнение

Оккупанты перебросили из Крыма 17 вагонов с боеприпасами в Херсонскую область.

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