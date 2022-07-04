Херсонщина знову опинилася під ворожим обстрілом з "Града", є загиблий цивільний - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Херсонщина знову опинилася під ворожим обстрілом з РСЗВ "Град", є загиблий цивільний, ще одна людина поранена, повідомили в ОК "Південь", пише УНН.
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"Херсонська область знову опинилася під ворожим артилерійським обстрілом. Сьогодні з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" противник обстріляв населений пункт Заградівка, Херсонської області. За попередніми даними відомо, що в результаті обстрілу загинула цивільна особа та одна особа травмована", - йдеться у повідомленні ОК "Південь" у Facebook.
Деталі та кількість постраждалих від обстрілу встановлюються.
Доповнення
Окупанти перекинули з Криму 17 вагонів з боєприпасами на Херсонщину.