Херсонщина знову опинилася під ворожим обстрілом з "Града", є загиблий цивільний - ОК "Південь"

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"Херсонська область знову опинилася під ворожим артилерійським обстрілом. Сьогодні з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" противник обстріляв населений пункт Заградівка, Херсонської області. За попередніми даними відомо, що в результаті обстрілу загинула цивільна особа та одна особа травмована", - йдеться у повідомленні ОК "Південь" у Facebook.

Деталі та кількість постраждалих від обстрілу встановлюються.

Доповнення

Окупанти перекинули з Криму 17 вагонів з боєприпасами на Херсонщину.