Херсонщина: россияне обстреляли Белозерку. Есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Враг с ночи бьет по Херсонщине. Последним пострадал поселок городского типа Белозерка, где россияне убили одного человека и ранили еще двух. Всего с начала суток количество пострадавших возросло до 15, сообщил председатель Херсонской ОВА Одександр Прокудин.
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"россияне обстреляли Белозерку. По предварительной информации, из-за вражеского удара один человек погиб, двое – ранены. Враг весь день кроет Херсонщину. С начала этих суток из-за российских обстрелов пострадали 15 человек: у пятерых россияне унесли жизни, еще десять – травмированы", - сообщил Прокудин.
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Сегодня враг бил по жилым кварталам в Херсоне. Повреждены частные и многоквартирный дома, горели машины. Предварительно сообщалось о 7 пострадавших. В частности попали в здание общежития. Количество погибших возросло до трех. Чуть позже оккупанты попали в один из многоквартирных домов, стало известно еще об одной погибшей.
Село Кизомыс в Белозерской поселковой громаде Херсонского района враг атаковал зажигательными боеприпасами.
Два человека получили ранения в результате обстрелов российских оккупантов Херсонской области за прошедшие сутки. Враг открывал огонь 126 раз, выпустив при этом 604 снаряда.
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