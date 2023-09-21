Окупанти за добу 126 разів обстріляли Херсонщину: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Двоє людей отримали поранення в результаті обстрілів російських окупантів Херсонської області минулої доби. Ворог відкривав вогонь 126 разів, випустивши при цьому 604 снаряди. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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“За минулу добу противник здійснив 126 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", ВКК, БПЛА, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 41 снаряд”, - написав Прокудін.
Деталі
Зазначається, що окупанти обстріляли житлові квартали населених пунктів Херсонської області, а також територію та будівлю навчального закладу у Херсонському районі.
Зі слів голови ОВА, через терористичні дії окупантів за минулу добу в області 2 людини дістали поранення.
Доповнення
Внаслідок нічних обстрілів Херсона армією рф двоє людей загинуло та ще п'ятеро отримали травми. Зазначається, що ворог бив по житлових кварталах. Пошкоджені приватні і багатоквартирний будинки, горіли автівки. Зокрема поцілили у будівлю гуртожитка.