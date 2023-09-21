Оккупанты за сутки 126 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Два человека получили ранения в результате обстрелов российских оккупантов Херсонской области за прошедшие сутки. Враг открывал огонь 126 раз, выпустив при этом 604 снаряда. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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“За минувшие сутки противник совершил 126 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", ККП, БПЛА, танков и авиации. По городу Херсон враг выпустил 41 снаряд”, - написал Прокудин.
Детали
Отмечается, что оккупанты обстреляли жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, а также территорию и здание учебного заведения в Херсонском районе.
По словам главы ОВА, из-за террористических действий оккупантов за минувшие сутки в области 2 человека получили ранения.
Дополнение
В результате ночных обстрелов Херсона армией рф два человека погибли и еще пятеро получили травмы. Отмечается, что враг бил по жилым кварталам. Повреждены частные и многоквартирные дома, горели машины. В частности попали в здание общежития.