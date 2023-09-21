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29 березня, 17:57 • 235022 перегляди

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29 березня, 17:57 • 305320 перегляди

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Окупанти атакували Херсон: двоє загинуло та ще п'ятеро отримали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Унаслідок ворожої атаки на Херсон двоє людей загинуло та ще п'ятеро отримали травми. Про це повідомляє начальник Херськонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

Цитата

"Внаслідок нічних обстрілів Херсона армією рф попередньо постраждали 7 людей: 2 - загинули, 5 - поранені", - йдеться у повідомленні.

Зазнчається, що  ворог бив по житлових кварталах. Пошкоджені приватні і багатоквартирний будинки, горіли автівки. Зокрема поцілили у будівлю гуртожитка. 

Нагадаємо

Російські військові обстрілюють мешканців Херсонської області. Зокрема, у другій половині середи загарбники вгатили по Білозерці.

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