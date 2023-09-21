Окупанти атакували Херсон: двоє загинуло та ще п'ятеро отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Унаслідок ворожої атаки на Херсон двоє людей загинуло та ще п'ятеро отримали травми. Про це повідомляє начальник Херськонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Внаслідок нічних обстрілів Херсона армією рф попередньо постраждали 7 людей: 2 - загинули, 5 - поранені", - йдеться у повідомленні.
Зазнчається, що ворог бив по житлових кварталах. Пошкоджені приватні і багатоквартирний будинки, горіли автівки. Зокрема поцілили у будівлю гуртожитка.
Нагадаємо
Російські військові обстрілюють мешканців Херсонської області. Зокрема, у другій половині середи загарбники вгатили по Білозерці.