Оккупанты атаковали Херсон: двое погибли и еще пятеро получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В результате вражеской атаки на Херсон два человека погибли и еще пятеро получили травмы. Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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"В результате ночных обстрелов Херсона армией рф предварительно пострадали 7 человек: 2 - погибли, 5 - ранены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг бил по жилым кварталам. Повреждены частные и многоквартирный дома, горели машины. Попали в здание общежития.
Напомним
Российские военные обстреливают жителей Херсонской области. В частности, во второй половине среды захватчики вколотили по Белозерке.