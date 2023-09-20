Херсонщина: росіяни обстріляли Білозерку, є травмовані

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“Армія рф вкрила вогнем Білозерку. Через ворожий обстріл у селищі зникло світло. Фахівці працюють над його відновленням. Постраждав 23-річний чоловік, який йшов вулицею в момент ворожого удару. Зараз він знаходиться у лікарні, де медики надають йому допомогу”, — розповів про наслідки обстрілу очільник ОВА Олександр Прокудін.

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Водночас у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації розповіли про наслідки російського обстрілу селища Комишани. Цей населений пункт загарбники атакували близько третьої ночі. Поцілили у житловий будинок. Поранення отримала 19-річна дівчина. Її шпиталізували з мінно-вибуховою травмою.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що росія посилила авіаудари по Херсонщині. російська авіація за день 20 вересня випустила по прибережних громадах Херсонщини щонайменше девʼять керованих авіабомб. Місцевих жителів закликали не виходити без нагальної потреби на вулицю.