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росія посилила авіаудари по Херсонщині: людей просять не виходити без нагальної потреби з будинків

росія посилила авіаудари по Херсонщині: людей просять не виходити без нагальної потреби з будинків

Київ • УНН

 • 113787 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. російська авіація за сьогоднішній день випустила по прибережних громадах Херсонщини щонайменше девʼять керованих авіабомб. Місцевих жителів закликали не виходити без нагальної потреби на вулицю, повідомляє УНН із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Цитата

“російська армія посилила авіаудари по прибережних громадах Херсонщини. Тільки з початку цього дня окупанти скинули на населені пункти регіону щонайменше девʼять керованих авіабомб. Під обстріли потрапили Тягинка, Миколаївка та Одрадокам'янка”, - йдеться у повідомленні у Telegram.

Очільник ОВА закликав жителів міст та громад, розташованих вздовж Дніпра, не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Обовʼязково йти до укриттів і не виходити без нагальної потреби з будинків.

Доповнення

Двоє людей загинули, четверо отримали поранення в результаті обстрілів російських окупантів Херсонщини минулої доби. Ворог відкривав вогонь 118 разів.

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