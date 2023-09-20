росія посилила авіаудари по Херсонщині: людей просять не виходити без нагальної потреби з будинків

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“російська армія посилила авіаудари по прибережних громадах Херсонщини. Тільки з початку цього дня окупанти скинули на населені пункти регіону щонайменше девʼять керованих авіабомб. Під обстріли потрапили Тягинка, Миколаївка та Одрадокам'янка”, - йдеться у повідомленні у Telegram.

Очільник ОВА закликав жителів міст та громад, розташованих вздовж Дніпра, не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Обовʼязково йти до укриттів і не виходити без нагальної потреби з будинків.

Доповнення

Двоє людей загинули, четверо отримали поранення в результаті обстрілів російських окупантів Херсонщини минулої доби. Ворог відкривав вогонь 118 разів.