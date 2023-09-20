россия усилила авиаудары по Херсонщине: людей просят не выходить без крайней необходимости из домов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. российская авиация за сегодняшний день выпустила по прибрежным общинам Херсонщины по меньшей мере девять управляемых авиабомб. Местных жителей призвали не выходить без крайней необходимости на улицу, сообщает УНН со ссылкой на председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина.
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“российская армия усилила авиаудары по прибрежным общинам Херсонщины. Только с начала этого дня оккупанты сбросили на населенные пункты региона по меньшей мере девять управляемых авиабомб. Под обстрелы попали Тягинка, Николаевка и Одрадокаменка”, - говорится в сообщении в Telegram.
Глава ОГА призвал жителей городов и общин, расположенных вдоль Днепра, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Обязательно идти в укрытия и не выходить без необходимости из домов.
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Два человека погибли, четверо получили ранения в результате обстрелов российских оккупантов Херсонщины за прошедшие сутки. Враг открывал огонь 118 раз.