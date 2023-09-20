Херсонщина: россияне обстреляли Белозерку, есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Российские военные обстреливают жителей Херсонской области. В частности, во второй половине дня захватчики ударили по Белозерке. Об этом сообщили в Областной военной администрации, передает УНН.
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“Армия рф укрыла огнем Белозерку. Из-за вражеского обстрела в поселке исчез свет. Специалисты работают над его восстановлением. Пострадал 23-летний мужчина, который шел по улице в момент вражеского удара. Сейчас он находится в больнице, где медики оказывают ему помощь”, — рассказал о последствиях обстрела глава ОВА Александр Прокудин.
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В то же время в пресс-службе Херсонской областной военной администрации рассказали о последствиях российского обстрела поселка Камышаны. Этот населенный пункт захватчики атаковали около трех часов ночи. Попали в жилой дом. Ранения получила 19-летняя девушка, ее госпитализировали с минно-взрывной травмой.
Напомним
Ранее УНН писал, что россия усилила авиаудары по Херсонщине. Российская авиация за день 20 сентября выпустила по прибрежным громадам Херсонщины по меньшей мере девять управляемых авиабомб. Местных жителей призвали не выходить без крайней необходимости на улицу.