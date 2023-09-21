Ворожа атака на Херсон: стало відомо про загибель ще однієї жінки

Цитата

"Стало відомо, що унаслідок ворожої атаки (приблизно о 4-й) у Корабельному районі Херсона загинула жінка. 81-річна загибла під час обстрілу перебувала у своїй квартирі та отримала травми несумісні з життям. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих через російську агресію сьогодні вночі у Херсоні!", - написав Мрочко.

Доповнення

Сьогодні вранці ворог бив по житлових кварталах у Херсоні. Пошкоджені приватні і багатоквартирний будинки, горіли автівки. Попередньо повідомлялось про 7 постраждалих. Зокрема поцілили у будівлю гуртожитка. Кількість загиблих зросла до трьох. Трохи пізніше окупанти поцілили в один з багатоквартирних будинків, стало відомо ще про одну загиблу.

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