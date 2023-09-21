Вражеская атака на Херсон: стало известно о гибели еще одной женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Сегодня утром враг снова бил по жилым кварталам города. Стало известно о гибели еще одной женщины, которая находилась у себя в квартире во время атаки, сообщил начальник ГВА Роман Мрочко, передает УНН.
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"Стало известно, что в результате вражеской атаки (примерно в 4 часа) в Корабельном районе Херсона погибла женщина. 81-летняя погибшая во время обстрела находилась в своей квартире и получила травмы несовместимые с жизнью. Выражаем соболезнования родным и близким погибших из-за российской агрессии сегодня ночью в Херсоне!", - написал Мрочко.
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Сегодня утром враг бил по жилым кварталам в Херсоне. Повреждены частные и многоквартирный дома, горели машины. Предварительно сообщалось о 7 пострадавших. В частности попали в здание общежития. Количество погибших возросло до трех. Чуть позже оккупанты попали в один из многоквартирных домов, стало известно еще об одной погибшей.
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