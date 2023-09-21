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Зросла кількість загиблих через ворожу атаку на Херсон, окупанти продовжують гатити по місту

Зросла кількість загиблих через ворожу атаку на Херсон, окупанти продовжують гатити по місту

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Через ворожу атаку на гуртожиток у Херсоні сьогодні вранці кількість загиблих зросла до трьох. Трохи пізніше окупанти поцілили в один з багатоквартирних будинків, відомо про одну загиблу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру та ОВА. 

Цитата

«Троє людей загинуло - два чоловіка та жінка. Поранених — п’ять цивільних людей», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Повідомляється, що окупанти гатили по житловому району, пошкоджено житлові будинки, автотранспорт, лінії електропередач.

«На місці працюють правоохоронці та відповідні служби. Триває розбір завалів», - зазначається в повідомленні.

Додамо 

Близько 7:30 окупанти завдали чергового удару по місту. Поцілили в один з багатоквартирних будинків.

Травми несумісні з життям отримала 81-річна жінка, яка на момент обстрілу знаходилася у власній квартирі.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що унаслідок ворожої атаки на Херсон двоє людей загинуло.

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