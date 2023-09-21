Зросла кількість загиблих через ворожу атаку на Херсон, окупанти продовжують гатити по місту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Через ворожу атаку на гуртожиток у Херсоні сьогодні вранці кількість загиблих зросла до трьох. Трохи пізніше окупанти поцілили в один з багатоквартирних будинків, відомо про одну загиблу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру та ОВА.
Цитата
«Троє людей загинуло - два чоловіка та жінка. Поранених — п’ять цивільних людей», - йдеться в повідомленні прокуратури.
Повідомляється, що окупанти гатили по житловому району, пошкоджено житлові будинки, автотранспорт, лінії електропередач.
«На місці працюють правоохоронці та відповідні служби. Триває розбір завалів», - зазначається в повідомленні.
Додамо
Близько 7:30 окупанти завдали чергового удару по місту. Поцілили в один з багатоквартирних будинків.
Травми несумісні з життям отримала 81-річна жінка, яка на момент обстрілу знаходилася у власній квартирі.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що унаслідок ворожої атаки на Херсон двоє людей загинуло.