Возросло количество погибших из-за вражеской атаки на Херсон, оккупанты продолжают бить по городу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Из-за вражеской атаки на общежитие в Херсоне сегодня утром количество погибших возросло до трех. Чуть позже оккупанты попали в один из многоквартирных домов, известно об одной погибшей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру и ОВА.
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«Три человека погибли - два мужчины и женщина. Раненых — п’пять гражданских людей», - говорится в сообщении прокуратуры.
Сообщается, что оккупанты били по жилому району, повреждены жилые дома, автотранспорт, линии электропередач.
«На месте работают правоохранители и соответствующие службы. Продолжается разбор завалов», - отмечается в сообщении.
Добавим
Около 7:30 оккупанты нанесли очередной удар по городу. Попали в один из многоквартирных домов.
Травмы несовместимые с жизнью получила 81-летняя женщина, которая на момент обстрела находилась в собственной квартире.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки на Херсон два человека погибли.