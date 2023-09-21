Вночі по селу Кізомис на Херсонщині ворог бив запалювальними боєприпасами - ОВА

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"Кізомис… Цієї ночі російські терористи атакували село запалювальними боєприпасами. Внаслідок ворожих ударів згоріли три приватні будинки та господарчі споруди", - написав голова ОВА в Telegram.

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Сьогодні ворог бив по житлових кварталах у Херсоні. Пошкоджені приватні і багатоквартирний будинки, горіли автівки. Попередньо повідомлялось про 7 постраждалих. Зокрема поцілили у будівлю гуртожитка. Кількість загиблих зросла до трьох. Трохи пізніше окупанти поцілили в один з багатоквартирних будинків, стало відомо ще про одну загиблу.

Двоє людей отримали поранення в результаті обстрілів російських окупантів Херсонської області минулої доби. Ворог відкривав вогонь 126 разів, випустивши при цьому 604 снаряди.