Ночью по селу Кизомыс на Херсонщине враг бил зажигательными боеприпасами - ОВА

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"Кизомыс… Этой ночью российские террористы атаковали село зажигательными боеприпасами. В результате вражеских ударов сгорели три частных дома и хозяйственные постройки", - написал глава ОВА в Telegram.

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Сегодня враг бил по жилым кварталам в Херсоне. Повреждены частные и многоквартирный дома, горели машины. Предварительно сообщалось о 7 пострадавших. В частности попали в здание общежития. Количество погибших возросло до трех. Чуть позже оккупанты попали в один из многоквартирных домов, стало известно еще об одной погибшей.

Два человека получили ранения в результате обстрелов российских оккупантов Херсонской области за прошедшие сутки. Враг открывал огонь 126 раз, выпустив при этом 604 снаряда.