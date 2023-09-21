Ночью по селу Кизомыс на Херсонщине враг бил зажигательными боеприпасами - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Сегодня ночью враг атаковал село Кизомыс в Белозерской поселковой громаде Херсонского района зажигательными боеприпасами, передает председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Кизомыс… Этой ночью российские террористы атаковали село зажигательными боеприпасами. В результате вражеских ударов сгорели три частных дома и хозяйственные постройки", - написал глава ОВА в Telegram.
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Сегодня враг бил по жилым кварталам в Херсоне. Повреждены частные и многоквартирный дома, горели машины. Предварительно сообщалось о 7 пострадавших. В частности попали в здание общежития. Количество погибших возросло до трех. Чуть позже оккупанты попали в один из многоквартирных домов, стало известно еще об одной погибшей.
Два человека получили ранения в результате обстрелов российских оккупантов Херсонской области за прошедшие сутки. Враг открывал огонь 126 раз, выпустив при этом 604 снаряда.