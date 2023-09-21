Херсонщина: росіяни обстріляли Білозерку. Є загиблі та поранені

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"росіяни обстріляли Білозерку. За попередньою інформацією, через ворожий удар одна людина загинула, двоє – поранені. Ворог увесь день криє Херсонщину. З початку цієї доби через російські обстріли постраждали 15 людей: у пʼятьох росіяни забрали життя, ще десятеро – травмовані", - повідомив Прокудін.

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Сьогодні ворог бив по житлових кварталах у Херсоні. Пошкоджені приватні і багатоквартирний будинки, горіли автівки. Попередньо повідомлялось про 7 постраждалих. Зокрема поцілили у будівлю гуртожитка. Кількість загиблих зросла до трьох. Трохи пізніше окупанти поцілили в один з багатоквартирних будинків, стало відомо ще про одну загиблу.

Село Кізомис у Білозерській селищній громаді Херсонського району ворог атакував запалювальними боєприпасами.

Двоє людей отримали поранення в результаті обстрілів російських окупантів Херсонської області минулої доби. Ворог відкривав вогонь 126 разів, випустивши при цьому 604 снаряди.