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Херсонщина: росіяни обстріляли Білозерку. Є загиблі та поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Ворог з ночі гатить по Херсонщині. Останнім постраждало селище міського типу Білозерка, де росіяни вбили одну людину і поранили ще двох. Загалом з початку доби кількість постраждалих зросла до 15, повідомив голова Херсонської ОВА Одександр Прокудін. 

Цитата

"росіяни обстріляли Білозерку. За попередньою інформацією, через ворожий удар одна людина загинула, двоє – поранені. Ворог увесь день криє Херсонщину. З початку цієї доби через російські обстріли постраждали 15 людей: у пʼятьох росіяни забрали життя, ще десятеро – травмовані", - повідомив Прокудін.

Доповнення 

Сьогодні ворог бив по житлових кварталах у Херсоні. Пошкоджені приватні і багатоквартирний будинки, горіли автівки. Попередньо повідомлялось про 7 постраждалих. Зокрема поцілили у будівлю гуртожитка. Кількість загиблих зросла до трьох. Трохи пізніше окупанти поцілили в один з багатоквартирних будинків, стало відомо ще про одну загиблу.

Село Кізомис у Білозерській селищній громаді Херсонського району ворог атакував запалювальними боєприпасами.

Двоє людей отримали поранення в результаті обстрілів російських окупантів Херсонської області минулої доби. Ворог відкривав вогонь 126 разів, випустивши при цьому 604 снаряди.

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