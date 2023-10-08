Херсонщина: россияне обстреляли Берислав и Херсон, ранены четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Российские военные обстреляли Херсон и Берислав. Травмированы по меньшей мере четыре человека. О последствиях атак сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.
Цитата
“Под удар попал Берислав. Здесь травмы средней степени тяжести получил 72-летний мужчина. В Херсоне попадание было вблизи церкви. Ранены три человека. Это две женщины 82 лет и 74-летняя херсонка. У них легкие травмы. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью”, — рассказали о жертвах российской агрессии в ОВА.
Детали
По данным главы ОВА из-за последних обстрелов в Херсоне изуродованы многоэтажки, частные дома, машины на стоянке и под домами, снаряды торчат прямо из земли.
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Напомним
В течение ночи россияне нанесли многочисленные удары по Херсонскойобласти. По данным главы ОВА Александра Прокудина захватчики всю ночь били по областному центру. Из-за чего травм получили 11 человек, в том числе и 9-месячная девочка.