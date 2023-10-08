У Херсоні залишилося лише 30% населення — Соболевський

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“У нас більш-менш зараз стабільне населення. Кількість — близько 30% у порівнянні до початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, можливо зараз буде трохи зменшуватися, але частина виїжджає, частина повертається. Зараз, особливо це стосується діточок, не потрібно бути зараз в Херсоні та інших населених пунктах, які поруч з Дніпром. Тому що масовані обстріли, ворог б’є по житловій забудові. На жаль безпечних місць немає в цій зоні”, — зазначив Соболевський.

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Соболевський зазначив, що кількість населення зараз більш-менш стабільна, однак є ймовірність, що цифра буде зменшуватися. Адже люди виїжджають через масовані обстріли житлової забудови.

При цьому він відзначив, що у першу чергу виїжджати з Херсону слід батькам з маленькими дітьми, яких у місті залишилося небагато.

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