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У Херсоні залишилося лише 30% населення — Соболевський

У Херсоні залишилося лише 30% населення — Соболевський

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Херсоні нині залишилося лише 30% населення. Про це Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

“У нас більш-менш зараз стабільне населення. Кількість — близько 30% у порівнянні до початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, можливо зараз буде трохи зменшуватися, але частина виїжджає, частина повертається. Зараз, особливо це стосується діточок, не потрібно бути зараз в Херсоні та інших населених пунктах, які поруч з Дніпром. Тому що масовані обстріли, ворог б’є по житловій забудові. На жаль безпечних місць немає в цій зоні”, — зазначив Соболевський.

Деталі

Соболевський зазначив, що кількість населення зараз більш-менш стабільна, однак є ймовірність, що цифра буде зменшуватися. Адже люди виїжджають через масовані обстріли житлової забудови.

При цьому він відзначив, що у першу чергу виїжджати з Херсону слід батькам з маленькими дітьми, яких у місті залишилося небагато.

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