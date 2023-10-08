В Херсоне осталось 30% населения — Соболевский
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Херсоне сейчас осталось лишь 30% населения. Об этом Первый заместитель председателя Херсонского областной рады Юрий Соболевский заявил в эфире телемарафона, пишет УНН.
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“У нас более или менее сейчас стабильное население. Число — около 30% по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Конечно, возможно сейчас будет немного уменьшаться, но часть выезжает, часть возвращается. Сейчас, особенно это касается детишек, не нужно быть сейчас в Херсоне и других населенных пунктах, которые рядом с Днепром. Потому что массированные обстрелы, враг бьёт по жилой застройке. К сожалению безопасных мест нет в этой зоне”, — отметил Соболевский.
Детали
Соболевский отметил, что численность населения сейчас более или менее стабильна, однако есть вероятность, что цифра будет уменьшаться. Ведь люди выезжают из-за массированных обстрелов жилой застройки.
При этом он отметил, что в первую очередь выезжать из Херсона следует родителям с маленькими детьми, которых в городе осталось немного.
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