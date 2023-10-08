Херсонщина: росіяни обстріляли Берислав та Херсон, поранені чотири людини

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“Під удар потрапив Берислав. Тут травми середнього ступеня важкості отримав 72-річний чоловік. У Херсоні влучання було поблизу церкви. Поранені троє людей. Це дві жінки 82 років і 74-річна херсонка. У них легкі травми. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою”, — розповіли про жертв російської агресії в ОВА.

Деталі

За даними очільника ОВА через останні обстріли у Херсоні понівечені багатоповерхівки, приватні оселі, машини на стоянці та під будинками, Снаряди стирчать просто із землі.

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Нагадаємо

Впродовж ночі росіяни завдали численних ударів по Херсонщині. За даним голови ОВА Олександра Прокудіна загарбники всю ніч гатили по обласному центру. Через що травм зазнали 11 людей, зокрема й 9-місячна дівчинка.