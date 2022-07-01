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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Херсонская область: некоторые населенные пункты - на грани уничтожения, оккупанты заминировали поля и дороги

Херсонская область: некоторые населенные пункты - на грани уничтожения, оккупанты заминировали поля и дороги

Киев • УНН

 • 810928 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Херсонской области, в результате массивных обстрелов, а также опустошения домов, прилегающе к Николаевской области населенные пункты находятся на грани уничтожения. Оккупанты заминировали поля и дороги. Об этом УНН пишет со ссылкой на сведение с ОВА в сутки.

Детали

Сообщается, что в результате боевых действий все больше сел Бериславского и Каховского районов, а также прилегающие населенные пункты к Николаевской области — на грани уничтожения. Есть много сел, где поврежден каждый второй дом, а из некоторых населенных пунктов люди полностью уехали.

Во многих селах заминированы поля и дороги, угнан весь транспорт, магазины и аптеки не работают, нет возможности получить пенсии. Новых медицинских работников из "днр" и Крыма ждут больницы Херсонской области.

Дополнение

Как писал УНН, во многих селах Херсонской области российские оккупанты уничтожили каждый второй дом, граждан продолжают принуждать к сотрудничеству с врагом.

Украинские Национальные Новости

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