Херсонская область: некоторые населенные пункты - на грани уничтожения, оккупанты заминировали поля и дороги

Детали

Сообщается, что в результате боевых действий все больше сел Бериславского и Каховского районов, а также прилегающие населенные пункты к Николаевской области — на грани уничтожения. Есть много сел, где поврежден каждый второй дом, а из некоторых населенных пунктов люди полностью уехали.

Во многих селах заминированы поля и дороги, угнан весь транспорт, магазины и аптеки не работают, нет возможности получить пенсии. Новых медицинских работников из "днр" и Крыма ждут больницы Херсонской области.

Дополнение

Как писал УНН, во многих селах Херсонской области российские оккупанты уничтожили каждый второй дом, граждан продолжают принуждать к сотрудничеству с врагом.