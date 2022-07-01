Херсонщина: деякі населені пункти - на межі знищення, окупанти замінували поля і дороги

Деталі

Повідомляється, що внаслідок бойових дій все більше сіл Бериславського та Каховського районів, а також прилеглих населених пунктів до Миколаївщини — на межі знищення. Є багато сіл, де пошкоджено кожен другий будинок, а з деяких населених пунктів люди повністю виїхали.

У багатьох селах заміновані поля і дороги, викрадений весь транспорт, магазини і аптеки не працюють, немає можливості отримати пенсії. Нових медичних працівників із "днр" та Криму чекають лікарні Херсонщини.

Доповнення

Як писав УНН, у багатьох селах Херсонської області російські окупанти знищили кожен другий будинок, громадян продовжують примушувати до співпраці з ворогом.