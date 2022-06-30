Херсонщина: у багатьох селах зруйновано кожен другий будинок, окупанти примушують громадян до співпраці

Деталі

Як зазначили, вже п’ятий місяць тисячі людей на Херсонщині вимушені жити під постійними обстрілами, без світла та води. У більшості селах Бериславського та Каховського району, а також населених пунктах, які на кордоні із Миколаєвом та Снігурівкою, практично знищений або пошкоджений кожен другий будинок, розбиті дороги, зірвані мости, заміновані пагорби та узбережжя річки Інгулець.

Окупанти продовжують тиснути на освітян, медиків, робітників КП та інших підприємств. Низка зібрань, на яких вони примушують людей до співпраці, відбулася в Укрпошті, обленерго, Херсонгаз – про це повідомили самі працівники. Рашисти активно шукають в залізничників.

Доповнення

Як писав УНН, колаборанти-освітяни, які залишилися в Маріуполі, долучилися до вербування вчителів на роботу в захоплених частинах Запорізької та Херсонської областей.