У Маріуполі колаборанти-освітяни вербують вчителів на роботу в окуповані частини Запорізької та Херсонської областей

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"Колаборанти-освітяни, що залишились в Маріуполі долучились до вербовки вчителів в евакуації на роботу в Запорізьку та Херсонську області (окуповані частини). Такі розсилки масово поприходили вчителям сьогодні", - написав Андрющенко Telegram.

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Він зазначив, що кризу нестачі вчителів не приховати.

"Чекаємо на російські десанти заробітчан, але не в Маріуполь. Бо тут взимку буде дуже холодно по школах без опалення", - повідомив Андрющенко.

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Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти влаштували «організаційно-методичне» зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.