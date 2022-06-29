У Маріуполі колаборанти-освітяни вербують вчителів на роботу в окуповані частини Запорізької та Херсонської областей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Колаборанти-освітяни, які залишились в Маріуполі долучились до вербування вчителів в евакуації на роботу в окуповані частини Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, пише УНН.
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"Колаборанти-освітяни, що залишились в Маріуполі долучились до вербовки вчителів в евакуації на роботу в Запорізьку та Херсонську області (окуповані частини). Такі розсилки масово поприходили вчителям сьогодні", - написав Андрющенко Telegram.
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Він зазначив, що кризу нестачі вчителів не приховати.
"Чекаємо на російські десанти заробітчан, але не в Маріуполь. Бо тут взимку буде дуже холодно по школах без опалення", - повідомив Андрющенко.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти влаштували «організаційно-методичне» зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.