В Мариуполе коллаборанты-преподаватели вербуют учителей на работу в оккупированные части Запорожской и Херсонской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Оставшиеся коллаборанты-преподаватели в Мариуполе присоединились к вербовке учителей в эвакуации на работу в оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, пишет УНН.
Цитата
"Оставшиеся коллаборанты-преподаватели в Мариуполе присоединились к вербовке учителей в эвакуации на работу в Запорожскую и Херсонскую области (оккупированные части). Такие рассылки массово поприходили учителям сегодня", - написал Андрющенко Telegram.
Детали
Он отметил, что кризис нехватки учителей не скрыть.
"Ждем российских десантов гастарбайтеров, но не в Мариуполь. Потому что здесь зимой будет очень холодно по школам без отопления", - сообщил Андрющенко.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты устроили "организационно-методическое" собрание учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе.