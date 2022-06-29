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В Мариуполе коллаборанты-преподаватели вербуют учителей на работу в оккупированные части Запорожской и Херсонской областей

Киев • УНН

 • 74310 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Оставшиеся коллаборанты-преподаватели в Мариуполе присоединились к вербовке учителей в эвакуации на работу в оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, пишет УНН.

Цитата

"Оставшиеся коллаборанты-преподаватели в Мариуполе присоединились к вербовке учителей в эвакуации на работу в Запорожскую и Херсонскую области (оккупированные части). Такие рассылки массово поприходили учителям сегодня", - написал Андрющенко Telegram.

Детали

Он отметил, что кризис нехватки учителей не скрыть.

"Ждем российских десантов гастарбайтеров, но не в Мариуполь. Потому что здесь зимой будет очень холодно по школам без отопления", - сообщил Андрющенко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты устроили "организационно-методическое" собрание учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе.

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