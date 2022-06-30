Херсонская область: во многих селах разрушен каждый второй дом, оккупанты принуждают граждан к сотрудничеству

Детали

Как отметили, уже пятый месяц тысячи людей в Херсонской области вынуждены жить под постоянными обстрелами, без света и воды. В большинстве селах Бериславского и Каховского района, а также населенных пунктах, на границе с Николаевом и Снегиревкой, практически уничтожен или поврежден каждый второй дом, разбиты дороги, сорваны мосты, заминированы холмы и побережья реки Ингулец.

Оккупанты продолжают давить на педагогов, медиков, рабочих КП и других предприятий. Ряд собраний, на которых они принуждают людей к сотрудничеству, состоялся в Укрпочте, облэнерго, Херсонгазе – об этом сообщили сами работники. Рашисты активно ищут железнодорожников.

Дополнение

Как писал УНН, оставшиеся в Мариуполе коллаборанты-педагоги присоединились к вербовке учителей на работу в захваченных частях Запорожской и Херсонской областей.