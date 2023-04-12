Херсонщина: авто с гражданскими подорвалось на российской мине, есть жертва

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"Автомобиль с двумя гражданскими наткнулся на российскую мину в карьере вблизи Тягинки. К сожалению, один человек погиб, второй – получил тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

Напомним

российские захватчики, за 11 апреля, 35 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации.