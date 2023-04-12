Херсонщина: авто з цивільними підірвалось на російській міні, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Херсонській області авто з цивільними підірвалось на російській міні, загинув чоловік, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
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"Автівка з двома цивільними натрапила на російську міну в карʼєрі поблизу Тягинки. На жаль, один чоловік загинув, другий – дістав тяжкі травми", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
російські загарбники, за 11 квітня, 35 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії та авіації.