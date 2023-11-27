Херсон вечером и ночью подвергся очередным атакам врага: показали последствия обстрелов

Российские войска вечером и ночью атаковали Херсон, в частности попали в магазин, где произошел пожар, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал последствия вражеских обстрелов, пишет УНН.

Детали

Ночью жители Херсона проснулись от мощных взрывов. В одном из жилых кварталов снаряд попал в помещение магазина, возник пожар, сообщили в ГСЧС.

Спасателям, как указано, удалось ликвидировать возгорание в течение 20 минут.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил также о вечернем обстреле Херсона накануне.

"Вчера вечером российская армия в очередной раз атаковала Херсон. Под огонь врага попали жилые дома, административное здание, а также медицинское учреждение. Обстреляли оккупанты и дом пожилой херсонки. В этот момент 84-летняя женщина находилась во дворе", - написал Прокудин в Telegram, показав последствия вражеских обстрелов.

У женщины, по его словам, диагностировали взрывную травму и ранение головы. Ей оказали медицинскую помощь на месте, отметил глава ОВА.

Напомним

Российские войска за прошедшие сутки 56 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, попали в админздание, медицинское учреждение и магазин. Один человек получил ранения.