Херсон утром подвергся атаке рф: пострадала женщина в магазине
Киев • УНН
36-летняя жительница Херсона получила легкие ранения в результате российского обстрела города. Женщина находилась в магазине во время атаки, ей оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Херсон утром попал под вражеский обстрел, 36-летняя горожанка получила ранения, находясь в магазине во время атаки, сообщили в Херсонской ОВА в понедельник, пишет УНН.
Из-за российского обстрела Херсона пострадала местная жительница. В больницу обратилась 36-летняя женщина, которая около 11:40 попала под вражеский удар. В момент атаки она находилась в магазине
Сообщается, что херсонка получила легкие ранения: контузию и взрывную травму. Ей оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
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