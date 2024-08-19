Херсон утром подвергся атаке рф: пострадала женщина в магазине

Херсон утром попал под вражеский обстрел, 36-летняя горожанка получила ранения, находясь в магазине во время атаки, сообщили в Херсонской ОВА в понедельник, пишет УНН.

Из-за российского обстрела Херсона пострадала местная жительница. В больницу обратилась 36-летняя женщина, которая около 11:40 попала под вражеский удар. В момент атаки она находилась в магазине - указали в ОВА в Telegram.

Сообщается, что херсонка получила легкие ранения: контузию и взрывную травму. Ей оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

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