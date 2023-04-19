Херсон россияне обстреляли 12 раз, по области выпустили 350 снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Херсонская область за 18 апреля подверглась 79 обстрелам со стороны российских войск, известно об одном погибшем и 10 раненых людях. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил – 79 обстрелов, выпустив 350 снарядов из тяжелой артиллерии и БПЛА. Город Херсон враг обстрелял 12 раз", - написал Прокудин.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; попали в территорию рынка и здание учебного заведения в Херсоне.
"Из-за российской агрессии один человек погиб, десять - получили ранения", - сообщил глава ОВА.
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По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.