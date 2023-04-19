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Херсон росіяни обстріляли 12 разів, по області випустили 350 снарядів

Київ • УНН

 • 589172 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Херсонська область за 18 квітня зазнала 79 обстрілів з боку російських військ, відомо про одного загиблого та 10 поранених людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Деталі

"За минулу добу противник здійснив – 79 обстрілів, випустивши 350 снарядів з важкої артилерії та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 12 разів", - написав Прокудін.

З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; влучили у територію ринку і будівлю закладу освіти в Херсоні.

"Через російську агресію одна людина загинула, десять - дістали поранення", - повідомив голова ОВА.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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