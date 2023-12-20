Херсон подвергся трем вражеским ударам дронами: самому маленькому пострадавшему два года
Киев • УНН
Российские войска атаковали Херсон с помощью беспилотников, повредив здания и ранив 9 человек
Российские войска трижды атаковали Херсон дронами, есть разрушения трех многоквартирных домов, известно о 9 пострадавших, среди них - 4 ребенка. В целом враг атаковал Украину беспилотниками, ракетами и артиллерией. Об этом сообщил в среду министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.
Враг атаковал Украину беспилотниками, ракетами и артиллерией. В Херсоне 9 пострадавших, среди них - 4 ребенка
По словам министра, последствия по регионам следующие:
- Херсонская область: оккупанты трижды с помощью беспилотников ударили по Херсону. Разрушены 3 многоквартирных дома, образовательные и медицинские учреждения. Пострадали 9 человек, среди них - 4 ребенка. Самому младшему ребенку всего 2 года. Повреждены 6 автомобилей и складские здания, в том числе почтового оператора. Позже российские военные атаковали села Херсонского района. Ликвидированы пожары в частном доме и профессионально-техническом училище.
- Сумская область: враг из миномета обстрелял город Середина-Буда. Спасатели потушили пожар в двухэтажном частном доме.
- Харьковская область: ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову, в частности по транспортному депо. Обошлось без тяжелых последствий. Из артиллерии враг обстрелял Купянский район. Поврежден двухэтажный частный дом.
Дополнение
В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 19 "шахедов".
Херсон подвергся трем вражеским ударам дронами: самому маленькому пострадавшему два года
Российские войска атаковали Херсон с помощью беспилотников, повредив здания и ранив 9 человек.
FAVBET открыл первый в Украине лицензионный букмекерский пункт
Букмекерский пункт FAVBET открылся на территории отеля Mercure Kyiv Congress по адресу: Киев, Cosmo Multimall (Шулявка), ул. Алексея Тихого, д. 42а (буква К).
Армия рф 190 раз за сутки обстреляла Запорожскую область, осуществила 44 БПЛА-атаки
Российские войска совершили 190 атак, в том числе 44 удара с БПЛА в Запорожской области; были повреждены два здания, но жертв среди гражданского населения не зафиксировано.
"Киевстар" сообщил о проблемах со связью в ряде городов на западе и юге Украины
Киевстар работает над решением проблем со связью в западной и южной Украине.
В небе над Одесской областью ночью уничтожили четыре "шахеды"
Украинские силы обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника над Одесской областью во время ночной атаки, при этом в зоне ответственности не было зафиксировано ни одного попадания.
Над Херсонской областью сбили 6 "шахедов", из-за ударов рф 16 раненых, из них 4 - дети
Украинская противовоздушная оборона сбила шесть беспилотников "шахед" над Херсонской областью, а российские обстрелы ранили 16 человек, в том числе четырех детей.
Во время атаки рф на Харьков одна из ракет попала по жилому объекту, за сутки из-за обстрелов в области один человек ранен
Как сообщил Олег Синегубов, в результате ракетного обстрела Харькова были повреждены жилой объект и транспортная компания.
В Кировоградской области ночью во время атаки рф дронами работала ПВО - ОВА
По словам главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича, в течение ночи противовоздушная оборона работала в Кировоградской области.
В Хмельницкой области ночью обезвредили два "шахеда" - ОВА
Силы противовоздушной обороны в Хмельницкой области ночью обезвредили два беспилотника "шахед".
россияне ночью нанесли ракетный удар по Харькову, досталось транспортному депо - мэр
Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в районе, наиболее пострадавшем от обстрела, сообщил мэр Игорь Терехов. На месте происшествия работают спасатели, информация о жертвах и повреждениях пока не поступала.