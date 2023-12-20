Херсон подвергся трем вражеским ударам дронами: самому маленькому пострадавшему два года

Российские войска трижды атаковали Херсон дронами, есть разрушения трех многоквартирных домов, известно о 9 пострадавших, среди них - 4 ребенка. В целом враг атаковал Украину беспилотниками, ракетами и артиллерией. Об этом сообщил в среду министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

Враг атаковал Украину беспилотниками, ракетами и артиллерией. В Херсоне 9 пострадавших, среди них - 4 ребенка - написал Клименко в Telegram.

По словам министра, последствия по регионам следующие:

Херсонская область: оккупанты трижды с помощью беспилотников ударили по Херсону. Разрушены 3 многоквартирных дома, образовательные и медицинские учреждения. Пострадали 9 человек, среди них - 4 ребенка. Самому младшему ребенку всего 2 года. Повреждены 6 автомобилей и складские здания, в том числе почтового оператора. Позже российские военные атаковали села Херсонского района. Ликвидированы пожары в частном доме и профессионально-техническом училище.

Сумская область: враг из миномета обстрелял город Середина-Буда. Спасатели потушили пожар в двухэтажном частном доме.



Харьковская область: ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову, в частности по транспортному депо. Обошлось без тяжелых последствий. Из артиллерии враг обстрелял Купянский район. Поврежден двухэтажный частный дом.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 19 "шахедов".